شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية يواصل جولاته الميدانية بدائرته فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاته الميدانية ضمن اللقاءات الشهرية مع أهالى عزبة الموظفين بالإسكندرية للاستماع إلي مشاكلهم والسعي إلى توصيلها للجهات المختصة.

وشارك فى اللقاء مجموعة من القيادات الطبيعية للمنطقة وهيئة مكتبه. يدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم.