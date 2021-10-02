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محمد إسماعيل نائب التنسيقية يواصل جولاته الميدانية بدائرته فى الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - واصل النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاته الميدانية ضمن اللقاءات الشهرية مع أهالى عزبة الموظفين بالإسكندرية للاستماع إلي مشاكلهم والسعي إلى توصيلها للجهات المختصة.

 

وشارك فى اللقاء مجموعة من القيادات الطبيعية للمنطقة وهيئة مكتبه. يدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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