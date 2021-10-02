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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع إصابات كورونا منذ يوليو الماضي بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
كشفت بيانات وزارة الصحة الفرنسية عن أن متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا في 7 أيام تراجع مجددا إلى أقل من خمسة آلاف حالة عدوى للمرة الأولى منذ 13 يوليو/تموز.
وذكرت الوزارة أنها سجلت 4935 إصابة جديدة بالفيروس الجمعة و49 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 7.02 مليون إصابة و116739 وفاة.
ومنذ 21 يوليو/تموز الماضي، استمر عدد مرضى الرعاية الفائقة في الارتفاع باستثناء انخفاض طفيف في يوم 19 أغسطس/آب الماضي.
وقالت الحكومة الفرنسية إن هذه الفترة من ارتفاع أعداد المرضى بتلك الوحدات تزامنت مع الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19.