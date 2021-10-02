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تراجع إصابات كورونا منذ يوليو الماضي بفرنسا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع إصابات منذ يوليو الماضي بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت بيانات وزارة الصحة الفرنسية عن أن متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا في 7 أيام تراجع مجددا إلى أقل من خمسة آلاف حالة عدوى للمرة الأولى منذ 13 يوليو/تموز.

 

وذكرت الوزارة أنها سجلت 4935 إصابة جديدة بالفيروس الجمعة و49 وفاة ليصل العدد الإجمالي إلى 7.02 مليون إصابة و116739 وفاة.

 

 

ومنذ 21 يوليو/تموز الماضي، استمر عدد مرضى الرعاية الفائقة في الارتفاع باستثناء انخفاض طفيف في يوم 19 أغسطس/آب الماضي.

 

وقالت الحكومة الفرنسية إن هذه الفترة من ارتفاع أعداد المرضى بتلك الوحدات تزامنت مع الموجة الرابعة من إصابات كوفيد-19.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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