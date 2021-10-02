الغنوشي يجر تونس للصراع.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

في إطار مساعيه لتصعيد الأزمة في تونس، وجر البلاد إلى أتون الصراع، أعلن رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، الجمعة، أن البرلمان، الذي قرر الرئيس قيس سعيد تعليق عمله، في حالة انعقاد دائم داعيا النواب إلى استئناف الجلسات.



وقال الغنوشي في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم".

وأتى قرار الغنوشي عبر موقع التواصل الاجتماعي بعدما لفظه الشارع التونسي هو ونواب الإخوان، واستقبلوهم بشعار "ارحل"، أمام أبواب المجلس لمنعهم من اقتحام الحواجز الحديدية والدخول إلى البرلمان.

ومن أمام المؤسسة التشريعية، طالب النائب الإخواني محمد القوماني الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان رسميا والدعوة لانتخابات مبكرة، وسط أصوات مرتفعة من التونسيين تهتف بشعار "ديقاج" بالفرنسية (ارحل).

وقام المواطنون بطرد النائب الإخواني وسط حراسة أمنية رافقته حتى سيارته من أجل مغادرة محيط البرلمان لتفادي أي اعتداء بعد ارتفاع التوتر الشعبي.

وفي وقت سابق الجمعة، تجمع عشرات من التونسيين أمام البرلمان لمنع محاولات إخوان تونس وحلفائهم اقتحام الحواجز الحديدية والدخول، رافعين شعارات من قبيل "الشعب يريد حل البرلمان" و"ارحلوا يا سراق" و"يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح"، كما رددوا النشيد الوطني التونسي.

وإلى جانب القوماني، جاء إلى البرلمان كلّ من النائب الإخواني السيد الفرجاني والنائب عن كتلة قلب تونس (حليف الإخوان) رفيق عمارة.

وشهد محيط البرلمان منذ صباح الجمعة، تعزيزات أمنية مشددة، إضافة إلى تمركز للمدرعات العسكرية داخل ساحة المجلس مع منع مرور الأشخاص من أمام مدخل المؤسسة، وسط دعوات الإخوان للتمرد على قرارات الرئيس قيس سعيد لاستئناف عمل البرلمان امس الجمعة.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن سعيد قرارات استثنائية تضمنت تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه وإقالة رئيس الحكومة الموالي للإخوان هشام المشيشي.