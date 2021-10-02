مصر تكشف عن اتصالات مع الكونغو لطرح رؤية لاستئناف مفاوضات سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت مصر، الجمعة، عن وجود اتصالات تجرى مع الكونغو لطرح رؤية لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة.



وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية، إن بلاده مستعدة دائمًا للانخراط في مفاوضات حول سد النهضة، لكنها تشدد على أهمية وجود اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد.

وقال شكري في مداخلة مع برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي" إن تصريحات إثيوبيا بشأن رفضها أي اتفاق ملزم حول سد النهضة فيها "تحد" للمجتمع الدولي.

وأضاف الوزير: "بنسبة كبيرة ستستأنف المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة".

ومفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة بكنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي.

وعلى مدار الجولات السابقة، تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بالفعل.

لكن إثيوبيا طمأنت مرارا دولتي المصب (مصر والسودان)، وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله، لن يؤثر سلبا على البلدين.