محمد الفلاح - عنف الحوثي يؤجج الصراع القبلي.. 5 ضحايا في صنعاء

السبت 2 أكتوبر 2021

قتل وأصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، الجمعة، في اشتباكات قبلية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من نظام طهران.



وبحسب مصادر محلية، فإن اشتباكات عنيفة اندلعت بين أسرتي "آل شريفة" و"آل حجيل"، في خلاف حول قطعة أرض، في بلدة بقرية "المعمر" بمديرية همدان شمال صنعاء.

ووفقا لنفس المصادر فإن الاشتباكات القبلية أسفرت عن مقتل 3 من أسرة "آل شريفة"، وإصابة 2 آخرين، فيما لم يصب أو يقتل أحد من الأسرة الأخرى.

وتعيش المدن الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي فوضى أمنية، تأججها الخلافات الحوثية المتكررة حول العقارات وأحقية مشرفي المليشيات المدعومة إيرانيا في الاستحواذ عليها.

ودائما ما تؤجج مليشيات الحوثي الصراعات القبلية والثأر بين القبائل ضمن سياسة إيرانية للتحكم بمصير القبائل.

وشهدت صنعاء خلال الأشهر الماضية، عمليات بسط على أراضي المواطنين، قام بها مشرفو مليشيات الحوثي الإرهابية، فضلا عن تسجيل جرائم قتل متكررة في نزاعات متزايدة حول البسط على الأراضي.

ويساور القلق سكان المدن الخاضعة لسيطرة مليشيان الحوثي، من أن تذهب عقاراتهم ضمن موجة النهب الحوثية الآخذة في الاتساع.

وبسبب إيقاف مليشيات الحوثي رواتب الموظفين منذ سنوات، لجأ العديد من المواطنين إلى بيع مقتنياتهم من الحلي والمجوهرات، فيما مثلت العقارات القيمة الأكثر من حيث عائداتها المالية.

وبث ناشطون عددا من التسجيلات المرئية على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مسؤولين في المليشيات الحوثية يقومون بنهب أملاك الأهالي في بلدات ريفية بمحافظة صنعاء بقوة السلاح.