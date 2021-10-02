محمد الفلاح - الجيش اليمني يوقع خسائر في صفوف ميليشيا الحوثي بالجوف

السبت 2 أكتوبر 2021

نفذ الجيش اليمني، الجمعة، عملية إغارة ناجحة على مواقع تتمركز فيها جماعة الحوثي في معسكر اللبنات، شرق محافظة الجوف وكبدها خسائر فادحة في الأرواح.



وقال قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده عبدالله المخلافي للصحيفة إن وحدات الجيش أوقعت عددا من القتلى والجرحى خلال الإغارة.

كما أوضح أن وحدات الجيش أوقعت خلال الإغارة المباغتة أعداداً من القتلى والجرحى. ولفت أن مثل هذه العمليات العسكرية والمهام الميدانية ستستمر، مؤكداً أن معنويات الجيش عالية ونفذوا العملية دون أية خسائر.

مواصلة القتال

وأكد العميد المخلافي أن الجيش سيواصل القتال حتى يعيد هذه المليشيا إلى جحورها، وسيعمل على هزيمتها واستعادة كل ما نهبته من مقدرات اليمنيين، وتحرير كل شبر من الأرض.

والاثنين الماضي، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وذكر المركز عبر تويتر أن الإغارة نفذت على عدد من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة.