محمد الفلاح - قصف حوثي يشعل حريقا هائلا بمنشأة صناعية غربي اليمن

السبت 2 أكتوبر 2021

شب حريق في منشأة صناعية شرق مدينة الحديدة، غربي اليمن، الجمعة، إثر قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية.



وتسبب القصف المدفعي الحوثي المتعمد، والذي طال "مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي" في اندلاع حريق التهم مستودعات البضائع في المجمع الذي يقع على تخوم خطوط إطلاق النار شرق المحافظة المشمولة بتهدئة أممية.

وقالت القوات المشتركة في بيان، إن قذائف "هاون" اطلقتها مليشيا الحوثي سقطت على مستودعات المنشأة الصناعية ما تسبب باندلاع حريق هائل.

وحسب البيان، فإن فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة تدخلت لإطفاء الحريق الذي الهتم المستودعات ضمن دورها الإنساني في إنقاذ المدنيين وحماية القطاع الخاص.

ويأتي الهجوم الحوثي على المنشاة التجارية والصناعية التي تتبع القطاع الخاص، بعد 3 أيام من قصف مماثل استهدف ذات المنشأة، وخلف فيها خسائر مادية كبيرة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، توفى أحد العمال فيما أصيب 3 وتوقف خطوط الإنتاج إثر القصف المتواصل التي تشنه المليشيات على مجمع إخوان ثابت الصناعية والتجارية.

وتمارس مليشيا الحوثي أعمال عدائية بحق المنشئات التابعة للقطاع الخاص تنوعت ما بين فرض جبايات مالية لتمويل احتفالاتها الدينية، وإتاوات غير قانونية وفرض ضرائب باهظة فضلا عن القصف والتدمير ما أدى إلى توقف غالبيتها.