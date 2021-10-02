شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: 7388 إصابة جديدة و471 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أمس الجمعة تسجيل 7388 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و471 وفاة مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و671611 إصابة والوفيات إلى 277976 منذ بدء الجائحة.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير كما أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 في المائة من العدد الرسمي.