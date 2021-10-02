شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الروسي يستأنف قصف إدلب شمالي سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عادت الطائرات الحربية الروسية، لتستأنف قصفها الجوي على منطقة إدلب شمالي سوريا، بعد توقف دام نحو 5 أيام، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الغارات قد توقفت بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، قبل عقد قمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء الماضي، ووقتها خرجت تسريبات غير مؤكدة على أن الرئيسين اتفقا على إحداث نوع من التهدئة في منطقة خفض التصعيد، وذلك عقب غارة روسية قتلت نحو 21 عنصرا من فصيل سوري موال لأنقرة في ريف حلب.

وأشار المرصد إلى الغارات التي شنها الطيران الروسي في وقت سابق أمس الجمعة، قد جاءت أتت عقب ساعات من الحشود الكبيرة والمتبادلة في منطقة «خفض التصعيد»، بين الجانب التركي والفصائل الموالية له من طرف، وقوات النظام والميليشيات التابعة له من طرف آخر.

وبحسب مصادر المرصد، فقد طلبت قيادة القوات التركية من جميع قواتها المنتشرة في محافظة إدلب وريف حلب الغربي التأهب ورفع الجاهزية القتالية لكافة العناصر والقيادات العسكرية.

كما عمدت القوات التركية، بحسب المرصد، ولأول مرة منذ دخولها إلى محافظة إدلب وريف حلب الغربي إلى نشر مجموعات أسلحة مضادة للدروع ضمن نقاطها على طول خطوط الاشتباك مع قوات النظام والميليشيات التابعة لها في ريفي إدلب وحلب الغربي، مع تثبيت مدافع الهاون وتوجيه نيرانها على المحاور المقابلة وخطوط الإمداد.

وأوضح المرصد أن القوات التركية تركز في حشد قواتها وأسلحتها الثقيلة على 3 محاور وهي، المحور الشرقي لجبل الزاوية من جهة مدينة معرة النعمان، محور سراقب باتجاه مدينة إدلب، محور ميزناز وكفر حلب في ريف حلب الغربي باتجاه «اوتستراد باب الهوى».