شكرا لقرائتكم خبر عن العراقيون يحيون الذكرى الثانية للاحتجاجات مطالبين بالإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرج آلاف العراقيين، أمس الجمعة، في مسيرات جماهيرية واسعة لإحياء الذكرى السنوية الثانية للمظاهرات الاحتجاجية الشعبية التي شهدتها بغداد و9 محافظات في وسط وجنوبي البلاد في الأول من أكتوبر 2019، ورفعوا شعارات تطالب بالقصاص للضحايا والإصلاح السياسي.

وطافت المسيرات شارع السعدون وسط بغداد، انطلاقا من ساحة الفردوس باتجاه ساحة التحرير، حاملة أعلام العراق وصورا لضحايا المظاهرات الاحتجاجية الشعبية كما رددت شعارات تطالب بإجراء الإصلاح في العملية السياسية وحل مشاكل البطالة.

وأفاد شهود عيان في وقت سابق أن السلطات العراقية اتخذت الجمعة إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد على خلفية دعوات لإحياء الذكرى السنوية للمظاهرات.

وذكر شهود العيان أن السلطات العراقية شرعت في وقت مبكر في إغلاق جميع الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد لمنع وصول المتظاهرين إليها ونشر أعداد كبيرة من القوات المسلحة والأمنية.

وبحسب أرقام من مفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن أكثر من 600 متظاهر قتلوا وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين بعد أن استخدمت السلطات العراقية القوة المفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين الذين اكتظت بهم ساحة التحرير ببغداد ومساحات الاعتصام في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء والنجف وميسان والديوانية والحلة وواسط وعدد من المدن العراقية ذات الغالبية الشيعية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وحل أزمة البطالة وإعادة النظر بالعملية السياسية.

وأثمرت المظاهرات الاحتجاجية الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي التي تسلمت الحكم بعد انتخابات عام 2018 وتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة لتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد وفق نظام انتخابي جديد.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد في العاشر من الشهر الجاري أول انتخابات مبكرة بعد مرحلة ما بعد التغيير عام 2003 يتنافس عليها نحو 3249 مرشحا بينهم أكثر من 789 مستقلا لاختيار برلمان عراقي جديد يضم 329 نائبا يتولى تشكيل حكومة عراقية جديدة للسنوات الأربع المقبلة.