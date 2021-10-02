خطة التنمية 21/22: زيادة الطاقة الاستيعابية لصالات مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة

وتشير الحكومة إلي سعيها تأهيل وتطوير صالات مبنى الركاب رقم ( 1 ) بمطار القاهرة، وزيادة طاقته الاستيعابية لتصبح 10مليون راكب /سنة.

يشار إلي أن استثمارات قطاع الطيران المدنى قدرت خلال العام المالى الجارى 21/22 بنحو 4.91 مليار جنيه تمثل استثمارات القطاع الحكومى منها (ديوان عام وزارة الطيران المدني، الهيئة العامة للأرصاد الجوية) نحو 10% والقطاع الاقتصادى 90% فى ضوء مقترح وزارة الطيران المدني.

وجري تخصيص استثمارات قدرها 4.4 مليار جنيه للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركات التابعة، يمثل نصيب الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية منها نسبة 47.6%، يعقبها شركة ميناء القاهرة الجوى بواقع 45.4%، ثم الشركة الوطنية للملاحة الجوية بنسبة 6.9%، وأخيراً الشركة المصرية القابضة بواقع 0.1%.