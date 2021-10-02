وزير الأوقاف: فخر المصريين بجيل أكتوبر 1973 لن ينتهي.. "روح النصر ستظل باقية"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن فخر المصريين بجيل أكتوبر 1973 لم ولن ينتهي، وأن روح نصر أكتوبر ستظل باقية مدى الدهر يحافظ عليها جيل وراء جيل، يسطرون ملاحم عظيمة من الفداء والتضحية، لافتًا إلى أن جيل أكتوبر الجديد قاهر الإرهاب وصانع التنمية.

وأضاف جمعة ـ في كلمته أمام فعاليات معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للأئمة والطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفي ضوء مبادرة "نبي الرحمة" التي أطلقتها وزارة الأوقاف بمناسبة مولد النبي (صلى الله عليه وسلم)، بحضور الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشيخ محمد خشبة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية ـ أن ذلك الجيل الجديد يسطر ملحمة أخرى في الفداء والتضحية والبناء والتعمير، ويقف على أعتاب الجمهورية الجديدة، بكل ما تعنيه الكلمة من معان في العلم والفكر والثقافة والبناء والتعمير، من المدارس إلى الجامعات، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فالعلمين الجديدة، فالجلالة الجديدة، فالمنصورة الجديدة، فأسيوط الجديدة، وهكذا في سائر المدن الجديدة، وفي مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.

وقال جمعة، إن روح أكتوبر هي روح العزة والكرامة والنصر، هي روح العزيمة والإرادة والبسالة، هي رمز التضحية والفداء في سبيل الوطن، هي روح اعتزاز بجيل عظيم ضحى في سبيل وطنه، وانتماء لجيل يعمل لرقي وطنه، موضحًا أننا على مشارف استقبال حدث عظيم، هو حدث ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبهذه المناسبة العطرة نطلق هذا العام حملة "نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم"، مؤكدًا أن رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم) جاءت رحمة للعالمين للإنسان والحيوان والحجر والشجر قال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ".