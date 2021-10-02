أنقذ المعازيم من الغرق.. مزارع ينتشل 4 أشخاص سقطت سيارتهم بترعة أثناء زفة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

"أنا راجل فلاح على الله شغال على دراعي".. هكذا قال شعبان حماد، مزارع من المنوفية، وذلك عقب نجاحه في إنقاذ 4 أفراد من الموت غرقًا بعد سقوط سيارتهم داخل مصرف بعزبة مسقة الستة التابعة لقرية سمادون في مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وقال "شعبان" 38 عامًا، إنه أثناء عمله في الحقل سمع صوت ارتطام جسم بالمياه، واكتشف وجود سيارة بمصرف المياه المجاور لأرضه، فأسرع بالقفز في المياه وسحب سيدة إلى الشاطئ، والتي أخبرته باحتجاز شقيقتها في السيارة، ليعود مُجددًا لسحب أختها.

وتابع الرجل: "وأنا بسحب أختها من العربية لقيت شاب مش عارف يخرج وجنبه السواق، والحمدلله قدرت أخرجهم بعد 3 ساعات، وبعد كدا شباب البلد اتجمعوا وجبت حبل ونزلت به المية ربطته في كاوتش العربية، واللودر سحبها برا بمساعدة شباب البلد".