ساكاشفيلي يضرب عن الطعام بعد اعتقاله

وتابعت أن ساكاشفيلي أضرب عن الطعام لأنه يعتبر نفسه معتقلًا سياسيًا، كما يرى أنه غير متفق مع الاتهامات الموجهة له. حيث أعلن رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، بالأمس القبض على الرئيس الجورجي الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلي.
وكان ساكاشفيلي غادر جورجيا في عام 2013، إذ تم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيًا في بعضها بالسجن. وقال ساكاشفيلي في رسالة بالفيديو، إنه موجود في باتومي، كما أنه دعا أنصاره إلى التجمع في ساحة الحرية وسط المدينة يوم الانتخابات المحلية، اليوم الموافق 2 من أكتوبر.
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