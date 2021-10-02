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أمريكا مصممة على التعاون مع الصين

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة مصممة على التعاون مع الصين على الرغم من كل الخلافات الموجودة في العلاقات بين البلدين. وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر الهاتف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن هناك آفاقًا لإقامة حوار مع الصين حول التعاون الاستراتيجي: «إنني أرى في الحقيقة تعاونا مع الصين».

وتابعت: «قلنا مرارًا إن العلاقات مع الصين صعبة، سنتنافس بكل حسم على ازدهار شعبنا في السنوات المقبلة ونريد القيام بذلك في ظروف متساوية. سنتحدى الصين عندما يجب علينا فعل ذلك، كما سنبحث عن مجالات للتعاون حيث يمكن ذلك».

وتصر الولايات المتحدة بشكل حاسم في السنوات الأخيرة على ضرورة انضمام الصين إلى المفاوضات التي تجري مع روسيا حول السيطرة على أسلحة الدمار الشامل.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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