أمريكا مصممة على التعاون مع الصين

وتابعت: «قلنا مرارًا إن العلاقات مع الصين صعبة، سنتنافس بكل حسم على ازدهار شعبنا في السنوات المقبلة ونريد القيام بذلك في ظروف متساوية. سنتحدى الصين عندما يجب علينا فعل ذلك، كما سنبحث عن مجالات للتعاون حيث يمكن ذلك».
وتصر الولايات المتحدة بشكل حاسم في السنوات الأخيرة على ضرورة انضمام الصين إلى المفاوضات التي تجري مع روسيا حول السيطرة على أسلحة الدمار الشامل.
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