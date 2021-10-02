سوء تغذية غير مسبوق.. الأمم المتحدة تحذّر من تردي الأوضاع في تيغراي

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

حذرت الأمم المتحدة من سوء تغذية «غير مسبوق» تعاني منه الحوامل والنساء المرضِّعات في إقليم تيغراي حيث تستعر الحرب منذ أشهر، وذلك في تقرير نشرته بعد ساعات من إعلان إثيوبيا طرد سبعة مسؤولين أمميين، في خطوة اثارت انتقادات دولية واسعة.

ودقّ التقرير الذي نشر في وقت متأخر الخميس، ناقوس الخطر أيضا لجهة سوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال، في ظل مخاوف من مجاعة جماعية تطال سكان الإقليم بعد نحو 11 شهرا من النزاع في شمال البلد.

وأفاد التقرير أنه «من بين أكثر من 15 ألف امرأة حامل ومرضّعة خضعن للتقييم خلال فترة إعداد التقرير، تم تشخيص معاناة أكثر من 12 ألفا منهم، أي نحو 79 في المئة، من سوء تغذية حاد».

كما أشار الى أن سوء التغذية المتوسط لدى الأطفال ما دون سن الخامسة «يتخطى أيضا الحد الأقصى الطارئ عالميا البالغ 15 في المئة، ويبلغ 18 في المئة، في حين أن نسبة الأطفال الذين يعانون سوء تغذية حادا هي 2،4 في المئة، أعلى من نسبة 2 في المئة» التي تصنّف عند المستوى الطارئ.

وأتى التقرير بعد إعلان إثيوبيا الخميس طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب «تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية»، من بينهم المديرين المحليين لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وأثارت الخطوة مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «صُدم» بهذا القرار، مؤكدا أن «جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية». وأفاد ديبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الجمعة اجتماعا طارئا خلف أبواب موصدة من أجل بحث هذه المسألة.