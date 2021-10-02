أزمة الغواصات.. بلينكن في باريس الإثنين لـ"احتواء الغضب"

محمد الفلاح - أزمة الغواصات.. بلينكن في باريس الإثنين لـاحتواء الغضب

السبت 2 أكتوبر 2021

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات في باريس الأسبوع المقبل مع مسؤولين فرنسيين، في محاولة لاحتواء أزمة الغواصات.



وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن الزيارة في إطار محاولة أمريكية جديدة لتخفيف التوتر بعد الغضب الفرنسي من تخلي أستراليا عن عقد لشراء غواصات فرنسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "بلينكن سيتوجه إلى باريس من الإثنين إلى الأربعاء لحضور اجتماع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".

وأضافت أن بلينكن "سيلتقي نظراءه الفرنسيين بهدف مواصلة المحادثات بشأن تعزيز العلاقات الحيوية بين الولايات المتحدة وفرنسا حول سلسلة مسائل".

وأضاف برايس أن "بلينكن والفرنسيين سيناقشون خصوصاً الأمن في منطقة المحيطين الهندي الهادئ والأزمة المناخية والانتعاش الاقتصادي بعد وباء كورونا والعلاقة عبر الأطلسي والتعاون مع الحلفاء والشركاء لرفع التحديات واغتنام الفرص على المستوى العالمي".

ومن باريس، سيتوجه بلينكن إلى المكسيك في أول زيارة له إلى هذا البلد المجاور للولايات المتحدة كوزير للخارجية.

والشهر الماضي، أعربت فرنسا عن غضبها إثر فسخ أستراليا عقد شراء 12 غواصة فرنسية بقيمة 55 مليار يورو، لشراء غواصات ذات دفع نووي أمريكية.

واتّهمت باريس الولايات المتحدة بالخيانة واستدعت لفترة وجيزة سفيرها لدى واشنطن للتشاور معه.

ويبدو أن حدّة الأزمة الدبلوماسية بدأت تتراجع بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، أقرّ خلالها بايدن بأنه كان بإمكان الولايات المتحدة أن تتواصل بشكل أفضل مع حليفتها القديمة.