شكرا لقرائتكم خبر عن «أرصاد عُمان»: «شاهين» يتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت دائرة الأرصاد الجوية العُمانية تطور العاصفة المدارية ”شاهين“ إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أنه قد يضرب سواحل السلطنة خلال الساعات المقبلة.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية، ومراصد الاستشعار عن بعد، إلى تطور العاصفة المدارية ”شاهين“ إلى إعصار من الدرجة الأولى متمركزًا إلى الشمال الغربي من بحر العرب.

وأصدرت الأرصاد العُمانية تنبيهًا بشأن الإعصار المداري ”شاهين“ في بحر العرب، مؤكدة أنه يتحرك نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عُمان.

وأشارت إلى أن مركز الإعصار يبعد نحو 500 كيلومتر عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية مصاحبة له 350 كيلومترًا، وتقدّر سرعة الرياح حول المركز بنحو 20-80 عقدة.