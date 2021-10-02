عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مهمة الوقود.. الجيش البريطاني يتأهب لحل الأزمة

السبت 2 أكتوبر 2021

الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، الجمعة، أن الجيش البريطاني يستعد للانتشار والتدخل لحل أزمة الوقود المتفشية في البلاد.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن مصادر قولها إن "الجيش البريطاني يستعد حاليا للانتشار، للمساعدة في توصيل الوقود إلى محطات الوقود".

وأشارت المصادر إلى أن "الجيش البريطاني يستعد حاليا، للمساعدة في تخفيف نقص الوقود، بسبب إضراب سائقي الشاحنات".

وسيتلقى السائقون العسكريون تدريبات متخصصة قبل الانتشار، إذا لم تختف الأزمة في الأيام المقبلة.

وقال وزير الأعمال كواسي كوارتنج: "بينما تتوقع صناعة الوقود أن يعود الطلب إلى مستوياته الطبيعية في الأيام المقبلة، فمن الصواب أن نتخذ هذه الخطوة الاحترازية المعقولة".

وأضاف: "إذا لزم الأمر، فإن نشر الأفراد العسكريين سيزود سلسلة التوريد بقدرة إضافية كإجراء مؤقت للمساعدة في تخفيف الضغوط الناجمة عن الزيادات في الطلب المحلي على الوقود".

وتابع: "لقد اتخذت الحكومة بالفعل تحولا جذريا في سياسة الهجرة الأكثر صرامة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت إعفاءات من التأشيرة قصيرة الأجل لسائقي الشاحنات الأجانب للمساعدة في سد النقص".

وقالت شركات تشغيل الوقود، بما في ذلك "شل" و"بي بي" و"إيسو"، إن هناك "كمية وفيرة من الوقود في مصافي التكرير في المملكة المتحدة"، وتوقعت عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية في غضون أيام، مما يخفف الضغط.