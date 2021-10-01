شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ‎‎نائب الرئيس الإيراني: مناوراتنا قرب حدود أذربيجان رسالة لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمان، محمد حسيني اليوم الجمعة، أن المناورات العسكرية التي بدأتها القوات البرية التابعة للجيش الإيراني قرب الحدود مع جمهورية أذربيجان ”رسالة تحذيرية إلى إسرائيل“.



وقال محمد حسيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ إن ”مناورات فاتحو خيبر للجيش الإيراني هي رسالة تحذيرية لإسرائيل إذا حاولت ارتكاب أي خطأ بالقرب من حدودنا“.