شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد النائب أحمد فتحى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى: - حضور 27 جلسة عامة - المشاركة في 12 زيارة رسمية و13 زيارة ميدانية - استخدام 7 أدوات رقابية من بينهم طلب إحاطة بشأن أزمة تكليف خريجى كلية الصيدلة دفعتى 2018/2019 التى لم تشمل أعداد كبيرة من خريجى الدفعتين - حضور 40 جلسة باللجان النوعية - تقديم 80 طلب خدمى _ المشاركة فى 5 ندوات وفعاليات