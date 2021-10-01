عمدة مدينة سيناء برومانيا يقيم مأدبة عشاء لمحافظ جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أقام فلاد أوبوريا، عمدة مدينة سيناء برومانيا، اليوم الجمعة، حفل عشاء للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والوفد المرافق من رجال الأعمال والمستثمرين المصرين، بالقصر الرئاسي الروماني السابق، على هامش احتفالات العيد الوطني لمدينة سيناء برومانيا.

وجرى خلال العشاء التشاور وتبادل الرؤى حول سبل تنشيط السياحة بين سيناء الرومانية ومدن جنوب سيناء خاصة مدينة شرم الشيخ، وذلك استثمارًا للعلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والروماني.

وكان محافظ جنوب سيناء، قد وصل اليوم إلى مطار بوخارست الدولي، وكان في استقباله السفير المصري برومانيا، وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم أواصر التعاون في عدد من المجالات وخاصة التنشيط السياحي بين المدن السياحية بجنوب سيناء والمدن السياحية بدولة رومانيا.