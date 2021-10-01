مجلس الأمن الدولي يمدّد بالإجماع مهمّة البعثة الأمميّة في ليبيا

اسماعيل عبد الحي - تبنّى مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، بالإجماع قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 جانفي 2022.

وقدمت بريطانيا وإيرلندا الشمالية الأربعاء، مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى سبتمبر 2022، لأن الحالة في ليبيا لا تزال "تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين"، وفق مشروع القرار.

ويطالب مشروع القرار بأن "تتولى البعثة تعزيز عملية سياسية وحوار أمني وإقتصادي شاملين للجميع، والمساعدة على توطيد الترتيبات التي إتخذتها الحكومة الليبية فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الإقتصادية، مع تقديم الدعم المناسب لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار".

كذلك يكون من مهمة البعثة "دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، مع تنفيذ عملية مصالحة وطنية شاملة للجميع"، حسب مشروع القرار.

وإعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، منتصف سبتمبر الجاري، قرارا بتمديد ولاية "أونسميل" لمدة 15 يوما حتى نهاية الشهر نفسه، في مسعى للوصول إلى إتفاق لتجنب تعطيل عمل البعثة.

المصدر: "بوابة الوسط"