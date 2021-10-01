أمريكا تكشف هوية قيادي القاعدة المقتول

وأكد الجيش الأمريكي، وقتها، أنه قتل قياديا في تنظيم «القاعدة»، دون كشف هويته.
وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية، جون ريغسبي، في بيان: «سليم أبو أحمد كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة». وأضاف البيان: «لا توجد مؤشرات لسقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة».
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