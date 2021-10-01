أمريكا تكشف هوية قيادي القاعدة المقتول

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم، أن القائد البارز في تنظيم «القاعدة» الذي قُتل بغارة جوية في منطقة «إدلب» شمال غرب سوريا، في 20 سبتمبر، هو سليم أبو أحمد. حيث استهدفت غارة بطائرة دون طيار سيارة على الطريق المؤدي من «إدلب» إلى «بنش» في شمال شرق مركز المحافظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أفاد بمقتل قياديين «في فصيل مقرب من تنظيم القاعدة».

وأكد الجيش الأمريكي، وقتها، أنه قتل قياديا في تنظيم «القاعدة»، دون كشف هويته.

وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية، جون ريغسبي، في بيان: «سليم أبو أحمد كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة». وأضاف البيان: «لا توجد مؤشرات لسقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة».