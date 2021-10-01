القبض على 25 عنصرا من داعش في العراق

في غضون ذلك، صرح الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، بأن 8 من «داعش» آخرين تمت تصفيتهم بغارة جوية دقيقة، خلال عملية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع سلاح الجو في «كركوك».
بدوره، أعلن قائد العمليات في محافظة البصرة، اللواء الركن علي عبدالحسين الماجدي، إلقاء القبض على 19 مطلوبا، ومصادرة أسلحة ومعدات، منها 9 بنادق كلاشنكوف، وأعتدة ومواد مخدرة.
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