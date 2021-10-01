مخبأة في “كاكاو”.. ضبط 12 مليون حبة كبتاغون في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 5 ساعات

آخر تحديث: 1 - أكتوبر - 2021 5:59 مساءً

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر من 12 مليون حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية “حبوب كاكاو” واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أن عملية الضبط تمت بعد إخضاع إرسالية “الكاكاو” للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في الميناء، حيث عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون مخبأة بطريقة فنية ضمن حبوب الكاكاو.

كما أشارت إلى أنه جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليهم.

وكانت الهيئة قد أحبطت خلال أغسطس الماضي محاولتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، حيث تم في المحاولة الأولى ضبط أكثر من 8.7 مليون حبة كبتاغون كانت مخبأة في إرسالية “كاكاو”، فيما تم خلال المحاولة الثانية ضبط 1.6 مليون حبة مخبأة داخل أرضية إحدى الشاحنات الواردة عبر الميناء.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين.