درس للألمان عن كيفية العيش من دون تدفئة أو كهرباء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 6 ساعات

على خلفية ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، نشر المكتب الفيدرالي الألماني لحماية السكان والإغاثة من الكوارث، مقطع فيديو تحسبا لظهور مشاكل لدى المواطنين في إمدادات الطاقة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر في حساب المكتب على “تويتر”، سيدة تعاني من البرد القارس مع ضوء الشموع، وبعدها ترتدي ملابس ثقيلة، بالإضافة إلى وشاح وقفازات. ويُمثل بعد ذلك، كيف أنها تقوم بإغلاق النوافذ بورق عازل، وتقوم أيضًا بمفردها بتجميع “موقد” صغير.

ويرافق الفيديو رسالة توضح أن توقيت الفيديو يتزامن مع يوم الحماية في حالات الطوارئ ومخصص لموضوع انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت المؤسسة الألمانية أن أسباب انقطاع التيار الكهربائي يمكن أن تكون مختلفة للغاية، مستشهدة على سبيل المثال بتداعيات إعصار إيدا في الولايات المتحدة

وكانت أسعار الغاز قد ارتفعت في أوروبا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة. وفيما كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر “تي تي إف” الهولندي أوائل أغسطس، حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، زاد الرقم بحلول نهاية سبتمبر إلى أكثر من الضعف.

وكما يرى الخبراء فأن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا مرتبط بعدة عوامل، منها انخفاض مستوى ملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.