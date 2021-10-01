شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يعتزم تشكيل تحالف دولي لمكافحة «الهجمات السيبرانية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض عن عزم الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تشكيل تحالف دولي يضم 30 دولة، بهدف تسريع جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية والتصدي للهجمات السيبرانية بغرض الفدية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صادر اليوم، إن هذه الهجمات تشكّل تهديداً مشتركاً للأمن القومي والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بصدد بناء شراكات مع أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة اللإكترونية.

كما أوضح بايدن أن هذه الشراكات ستعزز تحسين آليات إنفاذ القانون والحد من الاستخدام غير الشرعي للعملة الرقمية المشفرة والاستثمار في التقنية أكثر أمناً للجيل الخامس في قطاع الاتصالات، إلى جانب تأمين سلاسل الإمداد