شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تقصف منشأة صناعية بالحديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مصدر عسكري يمني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, قصفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي شرق مدينة الحديدة، بعدد من قذائف المدفعية نشب على إثرها حريق في المنشأة.

وأفاد المصدر حسب ما نقله المركز الإعلامي لألوية العمالقة, بأن فرق الإنقاذ التابعة للقوات المشتركة تمكنت من سرعة التدخل وإطفاء الحريق.

وسبق أن أقدمت الميليشيا الحوثية الإرهابية على قصف ذات المنشأة، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من العمال فيها.