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«الحجرف»: المشاركة في «إكسبو» تؤكد عمق العلاقات الخليجية

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الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إن مشاركة دول مجلس التعاون في "إكسبو 2020 دبي"، يؤكد عمق العلاقات والتكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون في نقل الرسالة الخليجية الموحدة للعالم.

وأوضح أن "إكسبو 2020 دبي" سيشكل علامة فارقة في تاريخ معرض إكسبو، مبديا إعجابه بما شاهده في الأجنحة من خلال رسائل متنوعة تحمل مزيجا من عبق الماضي الجميل والازدهار والتقدم الذي تشهده دول المجلس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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