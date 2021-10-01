شكرا لقرائتكم خبر عن 184 طلبا خدميا واستخدام 19 أدوات رقابية حصاد نشاط رشا أبو شقرة نائبة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة رشا ابو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى: - حضور 26 جلسة عامة - المشاركة في 14 زيارة رسمية و14 زيارة ميدانية - استخدام 19 أدوات رقابية من بينهم اقتراح برغبة لانشاء مجلس أعلى للشئون الإفريقية وطلب إحاطة فى الجلسة العامة لوزير الإسكان بشأن مشكلات المياه فى بولاق الدكرور - حضور 42 جلسة باللجان النوعية - تقديم 184 طلب خدمى _ المشاركة فى 17 ندوة وفعالية.