شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترفض سلوك إثيوبيا تجاه مسؤوليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم الجمعة، أن المنظمة الدولية لا تقبل قرار إثيوبيا طرد سبعة مسؤولين بالمنظمة بإعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وأعلنت إثيوبيا طرد مسؤولي الأمم المتحدة أمس الخميس، بعد مرور يومين على تحذير منسق الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية مارتن جريفيث، من أن منع دخول المساعدات "بحكم الأمر الواقع" تسبب على الأرجح في تعريض مئات الآلاف في إقليم تيجراي الإثيوبي للمجاعة.