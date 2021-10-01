شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة واحدة و35 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411690، وتسجيل حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 2450.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إنه تم أيضا تسجيل 56 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408601، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 24ر99 %.