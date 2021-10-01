الكاظمي يغرد بسنوية تشرين الثانية

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر تويتر، "تمرُّ علينا الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين التي طالبت بالدولة والإصلاح ورفض الفساد".

وأضاف، "اليوم بدء العد التنازلي للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي كانت من متبنيات تشرين الأساسية، لرسم مستقبل أفضل لوطننا، أمامنا أيام لاختيار الأصلح والأكثر نزاهة لتمثيل شعبنا. الخلود لشهداء العراق".



وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، توافد المئات لاحياء الذكرى الثانية لثورة تشرين، حيث رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تطالب بكشف قتلة المتظاهرين وازاحة الفاسدين من الحكم، بحسب مراسل السومرية.