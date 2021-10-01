انت الان تتابع خبر إشارة لعلاقة محتملة بين لقاح لكورونا وجلطات نادرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن علاقة محتملة للقاح مضاد لكورونا بجلطات دموية نادرة.