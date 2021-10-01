'يونامي' تستذكر احتجاجات تشرين وتضحيات الشباب.. ماذا قالت؟

بغداد - ياسين صفوان - استذكرت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق "يونامي"، اليوم الجمعة، احتجاجات "تشرين" وتضحيات الشباب الذين طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة وبالإصلاح.

وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر، "في الذكرى السنوية الثانية للاحتجاجات العراقية، نستذكر تضحيات الشباب الذين طالبوا بإجراء انتخابات مبكرة وبالإصلاح. نخلّد ذكراهم من خلال الارتقاء إلى مستوى آمالهم ومُثُلهم. اجعلوا صوتكم مسموعاً ولتصويتكم تأثيراً في 10 تشرين الأول/ أكتوبر".



وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، توافد المئات لاحياء الذكرى الثانية لثورة تشرين، حيث رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تطالب بكشف قتلة المتظاهرين وازاحة الفاسدين من الحكم، بحسب مراسل السومرية.

