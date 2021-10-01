شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية للدفعة السادسة للمتقدمين للجنة القيد بـ"الصحفيين" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب عن استقبال الصحفيين المتقدمين للجنة القيد "الدفعة الخامسة"، غدا السبت، صرح بذلك حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين.

وقال حماد الرمحى إن الدفعة السادسة قاصرة على الصحفيين المتقدمين للجنة القيد من جريدتي الشروق والطريق، طبقا لقرار المجلس، مؤكدا أن نقابة الصحفيين اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المتدربين والمدربين من مخاطر فيروس كورونا.

وأكد حماد الرمحي أن نقابة الصحفيين تعاقدت مع مجموعة من أمهر المدربين والأكاديميين في مجال الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، وبعض الجامعات الحكومية والخاصة، فضلاً عن مشاركة بعض قيادات ورموز المهنة في العملية التدريبية.