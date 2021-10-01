شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب عن اليوم العالمى لكبار السن: مصر تضمن حقوقهم صحيا واقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا عن اليوم العالمي لكبار السن، جاء فيه أنه في ديسمبر 1990 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول من أكتوبر يوماً للمسنين، وأنه يستهدف الاحتفال هذا العام تمكين المسنين من الوصول إلي العالم الرقمي.

وأوضحت التنسيقية، أن عدد الذين يفوق أعمارهم 60 عاماً أكثر من عدد الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، متابعا: "ويتوقع العالم في العام 2050 أن يتضاعف عدد كبار السن ليزيد عن 1.5 مليار شخص".

ولفتت إلى أن مصر تضمن حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفر حياة كريمة لهم، ويلزم القانون المنصات الإعلامية المتنوعة بتعزيز ودعم البرامج التي تقدم التوعية للمسنين، كما ينص القانون علي ضرورة تضمين مناهج التعليم موضوعات تتعلق باحترام حقوق المسنين، وتقدم الحكومة العديد من الخدمات في إطار دور الدولة لرعاية المسنين.