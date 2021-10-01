شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش النيجيري يقتل 85 عنصراً من «بوكو حرام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 85 مسلحا من جماعة بوكو حرام الإرهابية، مصرعهم خلال شهر سبتمبر الجاري، في عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذها الجيش النيجيري، شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم قيادة الجيش النيجيري برنارد أونيوكو في تصريحات اليوم، أن أكثر من 2780 عنصرا من بوكو حرام وأفراد عائلاتهم، سلموا أنفسهم للقوات النيجيرية بعد معارك عنيفة استخدمت فيها نيران المدفعية المكثفة، والقصف الجوي في محافظة "بورنو"، شمال شرق البلاد.

وأضاف المتحدث، أن، "43 إرهابيا مشتبها بهم، ومتعاونين معهم، ومقدمي خدمات لوجستية مشتبه بهم، اعتقلوا خلال هذه الفترة، فيما حجزت كميات من الأسلحة والذخائر المختلفة"، مؤكدا أن القوات النيجيرية حافظت على وتيرة عملياتها وتدخلاتها الميدانية لتعقب الإرهابيين، من خلال الهجمات البرية والجوية.