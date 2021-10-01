انت الان تتابع خبر النجدة تعتقل متهمين مزقا صور مرشحين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن القبض على متهمين أثنين لقيامهما برفع صور المرشحين وتمزيقها واخذ الحديد، في بغداد.