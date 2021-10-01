انت الان تتابع خبر النجدة تعتقل متهمين مزقا صور مرشحين في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن القبض على متهمين أثنين لقيامهما برفع صور المرشحين وتمزيقها واخذ الحديد، في بغداد.
وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة الجامعة في بغداد تلقي القبض على متهمين أثنين لقيامهما برفع صور المرشحين وتمزيقها واخذ الحديد وذلك ضمن منطقة تقاطع حي الخضراء الشارع العام باتجاه العامرية وضبط بحوزتهما (٢٥) قطعة حديد متنوعة خاصة باللافتات".
وأشارت إلى "إيداعهما التوقيف حسب قرر القاضي وفق احكام المادة ٢٤٠".
وأشارت إلى "إيداعهما التوقيف حسب قرر القاضي وفق احكام المادة ٢٤٠".