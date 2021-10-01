السماح للاعبي البريميرليج الحاصلين على التطعيم بالسفر لدول 'القائمة الحمراء'

ورفضت العديد من الأندية سفر لاعبيها إلى دول القائمة الحمراء، مثل البرازيل والأرجنتين الشهر الماضي.

وتتطلع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لتجنب مشكلة مشابهة تغضب الاتحادات الوطنية.

وتتطلب إجراءات الوقاية المشددة من كوفيد-19 دخول العائدين إلى إنجلترا من دول القائمة الحمراء الحجر الصحي في فندق لمدة عشرة أيام، لكن يمكن للاعبين الآن قضاء الحجر الصحي في "أماكن مخصصة" مع السماح لهم بالتدريب واللعب.



وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة "رويترز": "عملنا مع سلطات كرة القدم عن كثب لتحقيق نتيجة توازن بين مصالح الأندية والدولة، مع الحفاظ على أعلى درجات السلامة للصحة العامة".

وتمتد الفترة الدولية من 4 إلى 15 تشرين الأول، وتستكمل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 16 من الشهر ذاته.

