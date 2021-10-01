توضيح حول حادثة ساحة التحرير

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فريق من فرق الدفاع المدني المتواجد قرب ساحة التظاهر، تمكن من اخماد حريق حصل في مولدة كهرباء صغيرة محمولة بعجلة كيا لتشغيل مكبرات الصوت فيها، وقع الحادث عند انتهاء التظاهرات وانسحاب المتظاهرين وبدون خسائر".وبينت، أنه "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود حريق مفتعل في الساحة".

في السياق، أشار قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية إلى، أن "أنفجار حدث داخل عجلة ( بيك أب) كانت تحمل سماعات كهربائية في ساحة التحرير مما ادى الحادث الى احتراق مولد كهربائي".

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الجمعة، توافد المئات لاحياء الذكرى الثانية لثورة تشرين، حيث رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تطالب بكشف قتلة المتظاهرين وازاحة الفاسدين من الحكم، بحسب مراسل السومرية.

