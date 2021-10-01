انت الان تتابع خبر الاتحاد العراقي يكشف انطباعات وفد الفيفا بعد زيارة البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالَ عضو الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، أحمد عودة زامل، الذي رافق الوفد في زيارته، اليوم الجمعة، إن "اللجنة المكلفة باستقبال وفد لجان الاتحاد الدوليّ لكرة القدم، قد عقدت اجتماعاً سريعاً مع المدير العام لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة ومدير الشباب والرياضة في محافظة البصرة من أجل إتمام خطةِ العمل لاستقبال ومرافقة اللجنة الدوليّة، والتي تألفت من البريطاني أكسلي كرستوفر، رئيس الوفد، والإيراني شاهين رحماني، موظف في الاتحاد الآسيوي ضمن لجنة الأمن والسلامة (Safety and Security)، وعضو لجان الفيفا خورشيد كريموف من جمهورية طاجيكستان".وأضافَ، أن "رئيس الاتحاد، وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، قد عقد جلسةً سريعةً مع رئيس وأعضاء اللجنة الدوليّة قبل بدء الجولة الرسمية وفق الجدول المُرسل الى الأمانة العامة للاتحاد، وتركز الحديث على الواقع الأمني والتغيير الكبير في الواقع الأمني بالعراق، وزوال المسبب الرئيس لحظر المباريات، فضلاً عن التطرق الى الزيارة الأربعينية وتواجد ما يقارب الـ١٦ مليون زائر من العراق وبقية دول العالم في كربلاء من دون أي حادث أمني يذكر".وأشارَ عودة إلى، أن "أولى الجولات بدأت بزيارة المدينة الرياضية والاطلاع على بناها التحتية والاجتماع مع المدير الإداري لملاعب المدينة الرياضية ومدير الأمن المسؤول فيها، كما اطلعت اللجنة على الخطة الأمنية بشكلٍ تفصيلي، وأجابَ المسؤولون على الاستفسارات التي أدلى بها شاهين رحماني، بالإضافة الى ما تطرق إليه اكسلي".

وأوضحَ، أن "جولة وفد الفيفا تضمنت زيارة ٤ فنادق هي ( الملينيوم ، الموفنبيك ، مناوي باشا ، هوريزون )، وتم تزويدُ اللجنة بشهادات الأمن والسلامة الخاصة بفندق الهوريزون، والاتفاق مع فندق مناوي على إرسال الأوليات والبيانات لاحقاً (خطة الامن والسلامة وإخلاء الفندق في حالة الطوارئ)، فضلاً على قيام وفد الفيفا بجولةٍ داخل المحافظة شملت شنشل مول، وجولة سريعة في أحد مطاعم محافظة البصرة".

وتابع : "أن عضو الاتحاد، كوفند عبد الخالق، تواجد في محافظة البصرة، وتم عقد اجتماعٍ مسائي سريع مع اللجنة بحضور عضوي الاتحاد احمد عودة وكوفند عبد الخالق، وأيضا عقد الاجتماع الأمني النهائي مع اللجنة بحضور محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيداني، وعرض المحافظ خطةً أمنيةً تفصيليةً مع شرحٍ دقيقٍ لتصنيف القوات الأمنية المتواجدة وطبيعة عملها في المحافظة".

واختتمَ عضو الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، أحمد عودة، حديثه بالقول: "الانطباع كان إيجابياً عن التطور والاستقرار في الوضع الأمني للمحافظة، وعن طبيعة الحياة فيها، وسيرفع وفد الفيفا تقريره النهائي إلى مجلس إدارة الاتحاد الدوليّ لكرة القدم للإطلاع عليه واتخاذ قرار نهائي بخصوص أحقية العراق باللعب على أرضه وبين جماهيره".

