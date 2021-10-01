شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة.. سويسرا تحث مواطنيها على التطعيم بطريقة مبتكرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت سويسرا العديد من الاحتجاجات ضد التطعيم، حيث أن 42٪ من سكانها البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة لم يتلقوا التطعيمات الكاملة بعد، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا وفقًا للمعايير الأوروبية.

وبموجب المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 150 مليون فرنك سويسري، سيطلب من كل شخص حصل على التطعيم حديثا ترشيح شخص آخر يمكن إقناعه بتلقي التطعيم وحينها سيحول إلى رصيده 50 فرنكا يمكن أن يدفعها نقدا في مطعم أو دار سينما.

وفي إطار مخطط يهدف إلى تعزيز معدل التطعيم المنخفض في البلاد، يمكن للمواطنين السويسريين الذين يقنعون أصدقائهم بالحصول على لقاحات COVID-19، أن يتطلعوا إلى وجبة مجانية في مطعم أو في نزهة سينمائية من الدولة.