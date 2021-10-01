شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تُفعّل أنظمتها الدفاعية ضد 25 مقاتلة صينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تايوان اليوم الجمعة عن رصد 25 مقاتلة صينية في المجال الجوي لتايبيه، في العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية، الذي جرى الاحتفال به اليوم.

ووفقا لوزارة الدفاع الوطنية التايوانية، اشتملت الطائرات الحربية الصينية على 18 مقاتلة جيه16- وأربع مقاتلات سو30- وقاذفتي قنابل اتش6- وطائرة يون8- من جيش التحرير الشعبي.

وقالت الوزارة، إن سلاح الجو التايواني أصدر تحذيرات عبر الراديو وجرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي، لمراقبة النشاط.