شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تمدد الطوارئ على الحدود مع بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوّت البرلمان البولندي على تمديد حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس، في الوقت الذي لم تبد فيه أعداد المهاجرين الكبيرة، التي تحاول العبور بشكل غير قانوني أي علامة على التباطؤ.

وجاء في تغريدة نُشرت في الحساب الرسمي للبرلمان: "صوت مجلس النواب يوم الخميس، لصالح تمديد حالة الطوارئ على حدود بولندا مع بيلاروس، وسط ضغوط الهجرة غير الشرعية المتزايدة التي ينظمها النظام البيلاروسي، في مسعاه لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي".