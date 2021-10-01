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الخارجية التركية: الأمم المتحدة غير قادرة على حل أي مشكلة في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - اكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة غير قادرة على حل أي مشكلة في العالم.
وقال أوغلو، في كلمة ألقاها خلال فعالية سياحية بولاية أيدن غرب تركيا، إن "الأمم المتحدة اليوم لا تستطيع حل أي مشكلة في العالم ولا تستطيع اتخاذ تدابير في أي قضية كما لا تستطيع منع أي اشتباك مسلح".

وانتقد وزير الخارجية التركي آلية التصويت في مجلس الأمن الدولي ووجود حق الفيتو، قائلا: "إنها يجب أن تتغير، ما لم تتغير فرويدا رويدا سيكون مصير الأمم المتحدة الضياع كمصير عصبة الأمم".


وسبق أن وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا انتقادات إلى آليات الأمم المتحدة وخاصة عمل مجلس الأمن الدولي، الذي تتمتع الدول دائمة العضوية فيه، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق الفيتو في التصويت.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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