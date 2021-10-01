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انت الان تتابع خبر الموقف الوبائي.. الصحة تسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في عموم العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث شهد ارتفاعا طفيفا بعدد الاصابات والوفيات مقارنة بيوم امس.
وبحسب الموقف الوبائي اليومي الذي اصدرته الصحة وحصلت الخليج 365 على نسخة منه، فقد "سجل العراق 2688اصابة جديدة بفيروس كورونا و 42 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية".
فيما اشارت الوزارة الى "تعافي 4395 مصابا، وتلقي 65458شخصا للقاح المضاد لكورونا خلال الفترة اعلاه".