انت الان تتابع خبر الموقف الوبائي.. الصحة تسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في عموم العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث شهد ارتفاعا طفيفا بعدد الاصابات والوفيات مقارنة بيوم امس.