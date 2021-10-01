تمهيداً لإجتياحها وتحريرها .. راجمات صواريخ الجيش السوري تدك مواقع الإرهاب بمدينة إدلب

الشارقة - اميمة ياسر - شهد محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا، صباح اليوم الجمعة، استهدافات صاروخية مركزة لراجمات الجيش السوري على مواقع التنظيمات الإرهابية والمسلحة في المنطقة.

وقال مصدر لسبوتنيك الروسية إن "راجمات الصواريخ دكت مواقع المسلحين وتحصيناتهم

وأشار المصدر إلى أن المواقع المستهدفة، تعتبر خطوط الدفاع الأولى للمجموعات الإرهابية والمسلحة في مناطق سيطرتها بريف إدلب وتحديدا محور جبل الزاوية.

وتابع المصدر: "الاستهداف الناري المكثف لهذه المواقع، جاء بعد رصد تعزيزات عسكرية للمجموعات المسلحة حاولت الوصول خلال الساعات القليلة الماضية إلى المحاور المذكورة، حيث تخشى هذه المجموعات من بدء تنفيذ الجيش السوري لعمل عسكري على جبهة جبل الزاوية، والتي تعد مفتاح المنطقة الجنوبية في محافظة إدلب، وصولا إلى سهل الغاب بريف حماة".

وأكد المصدر أن الطيران الحربي الروسي تعامل أيضا مع أحد الأهداف المعادية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) بمحيط بلدة (الزيارة) في سهل الغاب شمال غرب حماة، عبر 6 غارات مركزة، أسفرت عن تدمير الموقع المستهدف، وهو عبارة عن مقر عسكري يحوي على معدات عسكرية وأسلحة وذخائر متنوعة.

وأضاف المصدر أن المواقع التي تم استهدافها على محور جبل الزاوية تعود لمسلحي (هيئة تحرير الشام)، الواجهة الحالية لـ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب، إلى جانب تنظيمي (حراس الدين) و(أنصار التوحيد)، (تنظيمات محظورة في روسيا) في الوقت الذي يتقاسم المسلحون فيه المسلحون الموالون لتركيا مع مسلحي (الحزب الإسلامي التركستاني) السيطرة على مناطق سهل الغاب شمال غرب حماة وريف جسر الشغور جنوب غرب إدلب.