ملتزمون بالدعم .. ميركل: ليبيا أولوية لألمانيا ولاعلاقة لها بوجود حكومة وذهاب أخرى

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ليبيا ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا، ولا علاقة لها بوجود حكومة وذهاب أخرى، في إشارة إلى انتهاء ولايتها الحكومية.

وحسب تصريحات لها قالت ميركل: "ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين".

تصريحات ميركل جاءت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقالت: "بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضاً، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا... لذلك ستكون هناك استمرارية".

من جهته قال المنفي: "نؤكد على متابعة عملنا لإتمام المرحلة والوصول إلى انتخابات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف وبرلين 2".

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد وصل إلى برلين أمس الخميس، في زيارة تستهدف مناقشة "المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات".

يشار إلى أن وفدا من البرلمان الليبي وآخر من المجلس الأعلى للدولة الليبية يعقدان اجتماعات للتشاور في المملكة المغربية، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين عقب الخلاف على إصدار بعض القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية.